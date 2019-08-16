ЦВК визнав недійсним голосування на одній з дільниць 210 округу

Центральна виборча комісія визнала недійсними результати голосування в Раду на одній з дільниць 210 округу в Чернігівській області. Про це повідомляє прес-служба ЦВК в Facebook.

Зокрема, недійсними результати голосування визнані на виборчій дільниці №740243, яка розсташована в с. Часнівці Козелецького району.

Повідомляється, що визнано недійсним голосування через незаконне рішення членів окружної виборчої комісії, які відправили територіальну комісію на уточнення результатів.

Відповідне рішення було виконано ЦВК на постанову Чернігівського окружного адміністративного суду. Встановлювати підсумки голосування на цій ділянці буде ЦВК.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК розпустила окружну виборчу комісію на 210 окрузі. При цьому збереження бюлетенів повинні забезпечити правоохоронні органи.

До цього біля будівлі ОВК у 210-му окрузі відбувалися зіткнення з участю "титушек". В будівлі, де розташована комісія, була закинута димова шашка.