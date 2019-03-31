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ЦВК ухвалила останні рішення перед днем виборів

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 01:47
ЦВК ухвалила останні рішення перед днем виборів
Фото: голова ЦВК Тетяна Сліпачук (УНІАН)

Одним з рішень Центрвиборчком вніс зміни до роз’яснення про порядок змін складу виборчих комісій

Центральна виборча комісія провела останнє засідання перед днем голосування на виборах 2019 президента України 31 березня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Останнє засідання Центрвиборчкому перед днем виборів розпочалося о 23:40 у суботу, 30 березня, та завершилося майже опівночі.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що в проекті порядку денного розглядалось чотири питання.

Зокрема, третім питанням ЦВК внесла зміни до роз’яснення про порядок змін складу комісій.

"Третє питання. Пропонується внести зміни до постанови ЦВК від 16 квітня 2014 року №290 про роз’яснення щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій", - повідомила член ЦВК Ольга Желтова.

Рішення про роз’яснення було ухвалене більшістю членів комісії.

Нагадаємо, в Україні о 8:00 в неділю, 31 березня, розпочнеться голосування на виборах президента 2019.

Водночас голосування на виборах президента України за кордоном вже стартувало. Закордонна виборча дільниця в Австралії відкрилася о 23:00 за київським часом в суботу, 30 березня.
 

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