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ЦИК принял последние решения перед днем выборов

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 01:47
ЦИК принял последние решения перед днем выборов
Фото: глава ЦИК Татьяна Слипачук (УНИАН)

Одним из решений Центризбирком внес изменения в разъяснение о порядке смены состава избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия провела последнее заседание перед днем голосования на выборах 2019 президента Украины 31 марта. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Последнее заседание Центризбиркома перед днем выборов началось в 23:40 в субботу, 30 марта, и завершился почти в полночь.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что в проекте повестки дня рассматривалось четыре вопроса.

В частности, третьим вопросом ЦИК внес изменения в разъяснение о порядке изменений состава избирательных комиссий.

"Третий вопрос. Предлагается внести изменения в постановление ЦИК от 16 апреля 2014 года №290 о разъяснении о порядке внесения изменений в состав окружных и участковых избирательных комиссий", - сообщила член ЦИК Ольга Желтова.

Решение о разъяснении было принято большинством членов комиссии.

Напомним, в Украине в 8:00 в воскресенье, 31 марта, начнется голосование на выборах президента 2019.

В то же время голосование на выборах президента Украины за рубежом уже стартовало. Зарубежный избирательный участок в Австралии открылся в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

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