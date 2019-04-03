ЦВК прийняла протоколи третини закордонних виборчих дільниць

Центральна виборча комісія (ЦВК) у ході підрахунку результатів виборів 2019 отримала протоколи з мокрими печатками від 31 закордонної виборчої дільниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як зазначається, в режимі засідання Комісія прийняла, розглянула та оголосила протоколи 9 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях.

Відтак, станом на 20:30 3 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців 31 закордонної виборчої дільниці. Всього за кордоном працювала 101 виборча дільниця.

Крім того, станом на 20:30 3 квітня, ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 110 територіальних виборчих округів із 199 ОВК.

Раніше повідомлялося, що до Центральної виборчої комісії не надходило інформації про оскарження результатів голосування на виборах президента України.

Нагадаємо, ЦВК опрацювала 99,99% електронних протоколів. Підрахунок голосів триває в Київській області (99,85%). Найбільше голосів у першому турі набрав Володимир Зеленський - 30,24%. На другому місці Петро Порошенко - 15,95%.