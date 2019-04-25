ЦВК прийняла протоколи вже 197 окружних виборчкомів

Станом на 25 квітня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки повторного голосування окружних виборчих комісій 197 територіальних виборчих округів на президентських виборах в Україні. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Останній протокол було прийнято про підсумки повторного голосування ОВК ТВО № 187 (Хмельницька область).

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що офіційне оголошення результату виборів в Україні має відбутись до 30 квітня.

За її словами, швидкість остаточного підрахунку голосів залежатиме від відсутності технічних помилок та необхідності уточнення протоколів. Також ЦВК має запевнитись, що у судах немає не розглянутих судових проваджень

"Тільки після цього ми зможемо зробити кінцевий підрахунок. В тому числі - запевнившись, що на момент його здійснення немає судових проваджень, які б могли вплинути на результат", - додала вона.

Нагадаємо, за результатами підрахунку 100% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,22%. Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.