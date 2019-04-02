ЦВК прийняла протоколи від 19 окружних виборчкомів

Центральна виборча комісія (ЦВК) отримала чергові паперові протоколи результатів виборів президента України від ще трьох окружних виборчих комісій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Наголошується, що для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 198 (Черкаська область), № 211 і 216 (Київ), № 175, № 181 (Харківська область).

Таким чином станом на 22:00 ЦВК прийняла паперові протоколи про підсумки голосування від 19 із 199 територіальних виборчих округів по всій Україні.

Також повідомляється, що Центрвиборчком після відповідної обробки прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування доручив окружної комісії № 149 до 3 квітня включно підготувати протокол з позначкою "Уточнений". А також до 5 квітня 2019 року включно – окружній виборчій комісії ТВО № 180.

В засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 10 години 3 квітня 2019 року.

Нагадаємо, за результатами виборів 2019 в Києві перше місце посів Володимир Зеленський, перемігши на 9 округах із 13, відповідно чотири округи залишилися за Порошенко. За Зеленського проголосували 27,08%, а за Порошенка - 25,59%. Третє місце по Києву взяла Юлія Тимошенко, четверте - за Ігорем Смешком, замикає п'ятірку лідерів Анатолій Гриценко.

