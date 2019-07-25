ЦВК прийняла оригінальні протоколи з понад сотні округів

Центральна виборча комісія прийняла протоколи про результати голосування на парламентських виборах ще від 69 окружних виборчих комісій. Про це повідомляє прес-служба ЦВК Facebook.

Для розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 69 територіальних виборчих округів:

№ 11, 13, 17 (Вінницька область),

№ 21 (Волинська область),

№ 24, 27, 28, 30, 33, 36, 39, 40 (Дніпропетровська область),

№ 46, 50, 52, 59 (Донецька область ),

№ 68, 71, 73 (Закарпатська область),

№ 74, 75, 81, 82 (Запорізька область),

№ 87, 88, 89 (Івано-Франківська область),

№ 91, 92, 93, 94, 97 ( Київська область),

№ 99, 102, 103 (Кіровоградська область),

№ 112, 113, 114 (Луганська область),

№ 115, 116, 117, 124 (Львівська область),

№ 128, 129, 132 (Миколаївська область),

№ 137 (Одеська область),

№ 144, 145, 150 (Полтавська область),

№ 152, 154, 155 (Рівненська область),

№ 158, 162 (Сумська область),

№ 164 (Тернопільська область),

№ 168, 171, 173, 174, 178 ( Харківська область),

№ 184, 185 (Херсонська область),

№ 190, 193 (Хмельницька область),

№ 205 (Чернігівська область),

№ 211, 215, 216, 217, 220 (Київ)

Таким чином, станом на 25 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 116 ОВО.

Нагадаємо, 23 липня Центральна виборча комісія почалаприймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками про результати виборів у Раду.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за попередніми результатами позачергових парламентських виборів свідчать, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.