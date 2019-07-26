ЦВК прийняла оригінальні протоколи з майже 200 округів

Комісія встановлює остаточні результати голосування
Центральна виборча комісія прийняла протоколи про результати голосування на парламентських виборах ще від 67 окружних виборчих комісій. Про це повідомляє прес-служба ЦВК Facebook.
Для розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 67 територіальних виборчих округів:
№ 12, 14, 15, 16, 18 (Вінницька область),
№ 19, 20, 23 (Волинська область),
№ 25, 29, 32, 34, 35 (Дніпропетровська область),
№ 65, 66, 67 (Житомирська область ),
№ 78 (Запорізька область),
№ 83, 84, 85 (Івано-Франківська область),
№ 95, 96, 98 (Київська область),
№ 101 (Кіровоградська область),
№ 106, 107 (Луганська область),
№ 119, 120, 121, 122, 123, 126 (Львівська область),
№ 135, 136, 139, 140, 141, 142 (Одеська область),
№ 147, 148, 151 (Полтавська область),
№ 153, 156 (Рівненська область),
№ 157, 161 (Сумська область),
№ 163, 166 (Тернопільська область),
№ 170, 172, 179 (Харківська область),
№ 182, 183, 186 (Херсонська область),
№ 189, 191, 192 ( Хмел ьницька область),
№ 196, 197 (Черкаська область),
№ 201, 202, 204 (Чернівецька область),
№ 206, 208, 209, 210 (Чернігівська область),
№ 214, 223 (Київ)
Таким чином, станом на 26 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 ОВО.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 липня Центральна виборча комісія почала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками про результати виборів у Раду.
Крім того, попередні результати позачергових парламентських виборів свідчать, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.