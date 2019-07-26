ЦВК прийняла оригінальні протоколи з майже 200 округів

Центральна виборча комісія прийняла протоколи про результати голосування на парламентських виборах ще від 67 окружних виборчих комісій. Про це повідомляє прес-служба ЦВК Facebook.

Для розгляду і подальшої обробки були прийняті відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 67 територіальних виборчих округів:

№ 12, 14, 15, 16, 18 (Вінницька область),

№ 19, 20, 23 (Волинська область),

№ 25, 29, 32, 34, 35 (Дніпропетровська область),

№ 65, 66, 67 (Житомирська область ),

№ 78 (Запорізька область),

№ 83, 84, 85 (Івано-Франківська область),

№ 95, 96, 98 (Київська область),

№ 101 (Кіровоградська область),

№ 106, 107 (Луганська область),

№ 119, 120, 121, 122, 123, 126 (Львівська область),

№ 135, 136, 139, 140, 141, 142 (Одеська область),

№ 147, 148, 151 (Полтавська область),

№ 153, 156 (Рівненська область),

№ 157, 161 (Сумська область),

№ 163, 166 (Тернопільська область),

№ 170, 172, 179 (Харківська область),

№ 182, 183, 186 (Херсонська область),

№ 189, 191, 192 ( Хмел ьницька область),

№ 196, 197 (Черкаська область),

№ 201, 202, 204 (Чернівецька область),

№ 206, 208, 209, 210 (Чернігівська область),

№ 214, 223 (Київ)

Таким чином, станом на 26 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування ОВК 183 ОВО.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 липня Центральна виборча комісія почала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками про результати виборів у Раду.

Крім того, попередні результати позачергових парламентських виборів свідчать, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.