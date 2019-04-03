ЦВК отримала протоколи майже половини окружних виборчкомів

Центральна виборча комісія (ЦВК), станом на 16:00 3 квітня 2019 року, прийняла протоколи про підсумки голосування на виборах 2019 окружних виборчих комісій 97 територіальних виборчих округів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Зокрема, для розгляду та подальшого опрацювання сьогодні було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 78 територіальних виборчих округів: № 14, 17 (Вінницька область), № 22, 23 (Волинська область), № 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 (Дніпропетровська область), № 47, 48, 50, 52, 57, 58, 59 (Донецька область), № 62, 63 (Житомирська область), № 72 (Закарпатська область), № 85, 87, 89 (Івано-Франківська область), № 90, 91, 93, 96 (Київська область), № 101, 102 (Кіровоградська область), № 106, 112 (Луганська область), № 116, 122, 123, 126 (Львівська область), № 133, 135, 136, 140, 143 (Одеська область), № 144, 147 (Полтавська область), № 150, 151 (Полтавська область), № 152, 155 (Рівненська область), № 157, 158, 159, 160 (Сумська область), № 163, 164, 165, 167 (Тернопільська область), № 172, 173, 174, 176, 178, 179 (Харківська область), № 183 (Херсонська область), № 188, 190 (Хмельницька область), № 194, 200 (Черкаська область), № 203 (Чернівецька область), № 205, 210 (Чернігівська область), № 212, 221 (місто Київ).

Наразі в засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву.

Раніше повідомлялося, що сьогодні комісія планує прийняти протоколи з результатами голосування від 50 комісій територіальних виборчих округів.

Зазначимо, що ЦВК залишилось прийняти протоколи ще від 102 ОВК, всього в Україні їх 199.

РБК-Україна писало, що ЦВК опрацювала 99,99% електронних протоколів. Підрахунок голосів триває в Київській області (99,85%). Найбільше голосів у першому турі набрав Володимир Зеленський - 30,24%. На другому місці Петро Порошенко - 15,95%.