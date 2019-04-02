ЦВК повністю завершив підрахунок голосів у Полтавській області

Центральна виборча комісія (ЦВК) України повністю завершила підрахунок бюлетенів у Полтавській області за результатами президентських виборів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ЦВК.

Так, згідно з результатами,у Полтавській області лідирує Володимир Зеленський. Зеленський здобув перемогу у всіх восьми територіальних виборчих округів (ТВО) Полтавської області.

Між тим, друге місце в Полтавській області в семи ТВО з восьми посіла лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли країн G7 вітали попередні висновки місії міжнародних спостерігачів ОБСЄ про проведення першого туру президентських виборів в Україні.

РБК-Україна писало, що Центрвиборчком обробив 95% протоколів. За результатами підрахунку, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів, Петро Порошенко - 15.94% голосів і Юлія Тимошенко - 13.39%.

Також раніше Спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Илка Канерва дав оцінку виборам в Україні, зазначивши, що перший тур був конкурентним і вільним.

Крім того, на прес-конференції у Вашингтоні генсекретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО не буде коментувати вибори в Україні до результатів другого туру.