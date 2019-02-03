До ЦВК подав заяву ще один самовисуванець

Марущинець є переможцем волонтерського проекту "народний президент"

Заявление о выдвижении кандидатом на пост президента Украины к Центральной избирательной комиссии подал Василий Марущинец. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, киевлянин является победителем волонтерского проекта "народный президент" и не имеет отношения ни к одной политической силы.

"Во время сбора средств удалось собрать только определенную сумму, которой не хватило на залог", - заявил Марущинец.

Отметим, по состоянию на 16:30 в Центризбиркоме продолжают ожидать заявление о выдвижении от президента Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что кандидат от "Силы людей" подал документы в ЦИК. Гнап лично пришел в Центризбирком и подал заявление о выдвижении, соответствующие документы и платежку об уплате взноса, по его словам, он выдвигается от политической партии "Сила людей".

Напомним, Савченко подала документы в ЦИК. Отметим, что заявление передала в Центризбирком сестра нардепа Вера Савченко, по ее словам, заявление о выдвижении кандидатом была подана без внесенного залога.