ЦВК може переглянути рішення по Клюєву

Центральна виборча комісія (ЦВК) може переглянути рішення про реєстрацію екс-глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва. Про це секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька написала у Facebook.

Бернацька заявила, якщо будь-який з державних органів надасть ЦВК доказ проживання блогера Анатолія Шарія, якого зареєстрували кандидатом на вибори в Раду, та Клюєва протягом останніх 5 років за межами України, вона внесе постанови про скасування їх реєстрації.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков надіслав Центральній виборчій комісії роз'яснення, в якому зазначив терміни перебування на території держави екс-глави адміністрації президента часів Януковича.

РБК-Україна писало, що вчора через рішення ЦВК по Клюєву та Шарію на Майдані Незалежності в Києві відбулась акція протесту. Близько двох тисяч людей вимагали скасувати рішення ЦВК.

Зазначимо, у вівторок, 2 липня, Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Клюєва кандидатом на вибори у Верховну раду на виконання рішення суду.