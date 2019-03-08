ЦВК скасувала реєстрацію трьох кандидатів у президенти

Комісія офіційно підтвердила скасування реєстрації кандидатів Гнапа, Добродомова та Мураєва

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию трех кандидатов на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. Соответствующее решение было принято во время заседания комиссии 8 марта 2019 года, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Центризбирком принял три постановления об отмене регистрации кандидатами Дмитрия Гнапа, Дмитрия Добродомова, и Евгения Мураева.

"В ЦИК 7 марта поступило заявление кандидата Дмитрия Гнапа об отказе баллотироваться на пост президента на очередных выборах 31 марта. Рассмотрев указанное заявление.... ЦИК постановил отменить регистрацию кандидата на пост президента Дмитрия Гнапа. Обязать Гнапа немедленно вернуть в ЦИК удостоверение кандидата", - сообщил член ЦИК Евгений Радченко.

Решение об отмене регистрации трех кандидатов проголосовали все члены ЦИК единогласно.

Отметим, что Гнап и Добродомов снялись с предвыборной гонки в пользу Анатолия Гриценко. Мураев выразил свою поддержку в пользу представителя партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Напомним, ранее официально отказались от участия в президентской гонке Андрей Садовый и Сергей Кривонос.

Как известно, по состоянию на 8 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты. Вместе с тем, до 7 марта включительно они имели возможность снять свою кандидатуру. При этом, залоговая сумма в размере 2,5 млн гривен лицам, которые отказались, не возвращается.