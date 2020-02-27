ЦВК скасувала реєстрацію одного з кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати на довиборах у Верховну раду в 179 окрузі (Харківська область) Михайла Соколова. Про це повідомили в прес-службі ЦВК в Facebook.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 27 лютого у зв'язку з заявою кандидата про відмову від балотування.

"Комісія скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати України Соколова М. Ю., який балотується в ОВО № 179 в порядку самовисування на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року", - повідомили в ЦВК.

Також були внесені зміни в постанову від 19 лютого про затвердження бюлетеня, виключивши з нього Соколова.

Нагадаємо, 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати в 179 окрузі. В останній день було зареєстровано 21 кандидат. Всього в якості кандидатів були зареєстровані 40 осіб.

Також РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія затвердила форму, колір і текст виборчого бюлетеня на проміжних виборах народного депутата у 179-му окрузі. Виборчий бюлетень буде мати кілька рівнів захисту.