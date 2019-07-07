ЦВК скасувала реєстрацію 11 кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

У ЦВК повідомили, що вони розглянули заяви кандидатів у нардепи, які балотуються в одномандатних виборчих округах, про відмову балотуватись на позачергових виборах у народні депутати України.

"Комісія скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати України. А саме: у порядку самовисування – Ретівова І.О. – в ОВО № 50, Бабенка М.М. – в ОВО № 90, Глиняного Л.П. – в ОВО № 92, Бойка О.В. – в ОВО № 97, Костяка М.М. – в ОВО № 183; висунутих Політичною партією "Опозиційна платформа – За життя" – Подостройця К.О. – в ОВО № 135, Бальжик М.М. – в ОВО № 136, Граждана В.В. – в ОВО № 141, Шкарівського В.М. – в ОВО № 143; висунутих політичною партією "Опозиційний блок" – Тулюлюка О.В. – в ОВО № 204, Левківського М.П. – в ОВО № 207", - заявили у ЦВК.

Також Комісія внесла зміни до своєї постанови про форму, колір та текст виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах. Вони виключили із відповідних додатків відомості про вказаних кандидатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК зобов’язала передати бюлетені на виборчі округи. Центральна виборча комісія уповноважила державне підприємство спеціального зв’язку від імені комісії здійснити передачу бюлетенів для позачергових парламентських виборів до відповідних окружних виборчих комісій.