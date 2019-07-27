ЦВК скасувала перерахунок голосів на окрузі, де переміг Балога

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала перерахунок результатів голосування на одномандатному виборчому окрузі №69, де перемогу на позачергових виборах в Раду здобув нардеп Віктор Балога. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зазначається, що до ЦВК 25 липня 2019 року надійшла копія постанови окружної виборчої комісії вказаного округу про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 133 виборчих дільницях в ОВО № 69.

"Комісія встановила, що заяви та скарги, на підставі яких вказаною комісією прийнято рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на всіх виборчих дільницях округу, надійшли вже після прийняття документів від ДВК. Таким чином, ОВК прийняла вказану вище постанову всупереч вимогам закону, з перевищенням наданих їй повноважень", - йдеться в повідомленні.

ЦВК скасувала постанову про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 133 виборчих дільницях в цьому окрузі та визнала протиправними її дії щодо повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях та складення відповідних протоколів.

Раніше повідомлялося, що у Закарпатській області окружна виборча комісія на одномандатному виборчому окрузі №69, де перемогу здобув нардеп Віктор Балога, розпочала перерахунок результатів голосування.

Нагадаємо, у Дніпрі окружна комісія №25 визнала недійсними результати голосування на виборах в Раду на виборчій дільниці №121366 через скарги довіреної особи кандидата у народні депутати Загіда Краснова.