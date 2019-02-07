ЦВК відмовила у реєстрації Савченко

Рішення було прийнято одноголосно

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом на выборы президента Украины народному депутату Надежде Савченко. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания, передает кореспондент РБК-Украина.

Решение было принято единогласно.

ЦИК отказал в регистрации из-за несоответствия документов.

В частности, Савченко не предоставила документы, подтверждающие уплату залога. Кроме того, решение партии Савченко о ее выдвижении не скреплены печатью партии.

Напомним, 26 января 2019 года нардепа Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты на выборах 31 марта 2019 года.

3 февраля Надежда Савченко подала документы в ЦИК.

Отметим, Савченко обвиняют в подготовке терактов в Киеве. По версии следствия, она предлагала украинским военным совершить покушение на руководство страны. Кроме того, она якобы планировала совершить теракт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".