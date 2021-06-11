ЦВК відмовила в організації референдуму про продаж землі: у списках виявили "мертві душі"

Центральна виборча комісія (ЦВК) України відмовила в реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму про продаж землі . У списках виявлено 19 "мертвих душ", навпроти прізвищ яких поставлені підписи.

У комісії нагадали, що 1 червня до ЦВК надійшли документи для реєстрації ініціативної групи про проведення всеукраїнського референдуму щодо ринку сільськогосподарської землі.

"Комісія проаналізувала дотримання вимог закону при утворенні ініціативної групи та отримані документи. До уваги була прийнята інформація від представників ЦВК, які були присутні на зборах і в звітах відзначили порушення вимог закону при утворенні ініціативної групи", - наголошується в повідомленні.

У ЦВК підкреслили, що ці факти були підтверджені після перевірки документів. "Зокрема, в списках учасників зборів 47 осіб включені в нього двічі. При цьому підписи навпроти однакових прізвищ та інших персональних даних візуально відрізняються", - додали в комісії.

Також в списках вказані відомості про 19 померлих, навпроти прізвищ яких проставлені підписи. "До того ж 17 осіб із зазначених "мертвих душ" включені в список членів ініціативної групи", - підкреслили в прес-службі.

Виявлені в документах недоліки дали ЦВК підстави для висновку про порушення процедури створення ініціативної групи, що "є підставою для відмови в її реєстрації відповідно до першого абзацу частини першої статті 31 Закону України "Про всеукраїнський референдум".