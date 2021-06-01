"Батьківщина" передала до ЦВК усі необхідні для старту референдуму документи

Партія "Батьківщина" передала до Центральної виборчої комісії повний пакет документів, необхідних для реєстрації ініціативної групи, яка збиратиме 3 млн підписів за референдум щодо ринку землі.

"Ми разом підготували пакет документів, які треба надати ЦВК за законом про референдум. Майже 11 тисяч людей, які складають ініціативну групу, яка хоче організувати референдум на захист землі, написали відповідні заяви, надали свої паспортні дані, поставили підписи, і сьогодні пакунки з цими документами передані до ЦВК", - повідомила Тимошенко.

За її словами, згідно з законом у членів ЦВК є 10 днів для того, щоб дати дозвіл розпочати збір підписів для організації референдуму проти розпродажу землі.

"Через 10 днів ми дізнаємося, чи підтримує президент України народовладдя, чи ні. Ми всі добре знаємо, що більшість у ЦВК належить президенту України. І за законом, який ухвалили "Слуги народу", не народ буде вирішувати, чи проводити референдум проти продажу чорноземів, а президент і ЦВК", - заявила Тимошенко.

Вона також нагадала, що за всіма соціологічними дослідженнями, абсолютна більшість українців проти продажу землі, тому президент має довести - він за людей або проти.

"Момент істини настане дуже скоро, але наша команда - разом з усією Україною. Ми не зупинимося, не здамося, ми не дозволимо скоїти злочин проти України і будемо боротися всіма можливими способами", - наголосила Юлія Тимошенко.