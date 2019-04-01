ЦВК опублікувала дані підрахунку 60% голосів

Підрахунок результатів виборів 2019 станом на 10:03 показує вихід до другого туру Володимира Зеленського та чинного президента Петра Порошенка. Відповідні дані оприлюднено на табло в Центральній виборчій комісії (ЦВК) через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За даними підрахунку 60,28% протоколів, Зеленський набирає 30,36% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко (16,40%) і Юлія Тимошенко (13,08%). Юрій Бойко набирає 11,58% голосів, Анатолій Гриценко - 7,07%.

Нагадаємо, раніше громадянська мережа ОПОРА назвала найбільш масові порушення на виборах 2019. За словами координатора Ольги Айвазовської, найбільш масовими були розголошення таємниці голосування та фотографування виборчого бюлетеня.

До цього РБК-Україна повідомляло, що, за даними Міністерства внутрішніх справ України, день голосування на виборах президента пройшов спокійно. Робота правоохоронців не припинялася навіть після закриття дільниць. Всього було зареєстровано 1927 заяв та повідомлень про порушення.