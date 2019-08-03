ЦВК оголосила результати виборів за партійними списками

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Під час засідання комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Відповідний протокол Центральної виборчої комісії підписали присутні на засіданні члени ЦВК.

Зазначеним протоколом встановлено, зокрема, кількість депутатських мандатів, отриманих кожною політичною партією, яка висунула кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а саме:

"Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата:

"Опозиційна платформа - За життя" - 37;

"Батьківщина" - 24;

"Європейська солідарність" - 23;

"Голос" - 17 мандатів.

Фото (facebook.com/cn.opora/)

"Слуга народу" За списком 1. Дмитро Разумков

2. Руслан Стефанчук

3. Ірина Венедиктова

4. Давид Арахамія

5. Галина Янченко

6. Михайло Федоров

7. Олександр Корнієнко

8. Анастасія Красносільська

9. Олександр Ткаченко

10. Жан Беленюк

11. Сергій Бабак

12. Владислав Криклій

13. Олена Шуляк

14. Дмитро Наталуха

15. Єлизавета Ясько

16. Олексій Оржель

17. Андрій Герус

18. Михайло Радуцький

19. Денис Монастирський

20. Данило Гетманцев

21. Денис Малюська

22. Андрій Холодов

23. Гео Лерос

24. Сергій Кальченко

25. Мікс Ткаченко

26. Єгор Чернєв

27. Святослав Юраш

28. Павло Сушко

29. Ірина Верещук

30. Олександр Кубраков

31. Олена Коробкова

32. Юлія Діденко

33. Дмитро Соломчук

34. Михайло Ананченко

35. Анна Коваленко

36. Владлен Неклюдов

37. Ігор Кривошеєв

38. Сергій Іонушас

39. Олександр Завітневич

40. Вадим Струневич

41. Володимир Воронов

42. Юрій Аристов

43. Юрій Кисіль

44. Вадим Галайчук

45. Артем Ковальов

46. Валерій Стернійчук

47. Галина Михайлюк

48. Роман Бабій

49. Олександр Качура

50. Ганна Новосад

51. Артем Культенко

52. Олег Марусяк

53. Микола Кириченко

54. Галина Третьякова

55. Павло Халімон

56. Олена Мошенець

57. Ольга Саладуха

58. Ольга Коваль

59. Загоруйко аліна

60. Олег Бондаренко

61. Михайло Крячко

62. Марина Бардіна

63. Людмила Марченко

64. Іван Юнаков

65. Дарина Володіна

66. Ольга Савченко

67. Оксана Гринчук

68. Володимир Козак

69. Андрій Лисюк

70. Олександр Сова

71. Роман Боярчук

72. Володимир Ватрас

73. Роман Мулик

74. Олег Тарасов

75. Анатолій Костюх

76. Євген Брагар

77. Віталій Безгін

78. Ольга Кавун

79. Олександр Салийчук

80. Елла Рєпіна

81. Арсеній Пушкаренко

82. Мар'ян Заблоцький

83. Андрій Клочко

84. Юлія Овчиннікова

85. Олександр Мережко

86. Олексій Устенко

87. Олександр Кабанов

88. Федір Веніславський

89. Лада Булах

90. Євген Петруняк

91. Олександр Мариковський

92. Олександр Федієнко

93. Андрій Мотовиловець

94. Ганна Колесник

95. Єлизавета Богуцька

96. Артем Нагаевский

97. Микита Потураєв

98. Павло Якименко

99. Михайло Соколов

100. Артем Кунаєв

101. Дмитро Припутень

102. Максим Павлюк

103. Василь Мокан

104. Роксолана Пидласого

105. Богдан Торохтій

106. Оксана Дмитрієва

107. Маргарита Шов

108. Андрій Костін

109. Руслан Горбенко

110. Андрій Жупанин

111. Ростислав Тістик

112. Євгенія Кравчук

113. Неллі Яковлєва

114. Сергій Гривко

115. Петро Павловський

116. Ірина Аллахвердієва

117. Олена Вінтоняк

118. Юрій Заславський

119. Андрій Задорожний

120. Остап Шипайло

121. Іван Шинкаренко

122. Совгиря Ольга

123. Володимир Крейденко

124. Тарас Тарасенко "Опозиційна платформа - За життя" За списком 1 Юрій Бойко

2. Вадим Рабінович

3. Віктор Медведчук

4. Наталія Королевська

5. Сергій Льовочкін

6. Василь Німченко

7. Нестор Шуфрич

8. Сергій Ларін

9. Сергій Дунаєв

10. Тарас Козак

11. Вадм Столар

12. Юлій Іоффе

13. Михайло Папієв

14. Ігор Абрамович

15. Дмитро Ісаєнко

16. Микола Скорик

17. Григорій Суркіс

18. Ігор Кисельов

19. Юрій Загородній

20. Анатолій Бурмич

21. Юлія Льовочкіна

22. Олександр Колтунович

23. Григорій Мамка

24. Володимир Кальцев

25. Юрій Павленко

26. Наталія Приходько

27. Віктор Чорний

28. Віталій Борт

29. Михайло Макаренко

30. Олег Волошин

31. Тетяна Плачкова

32. Олександр Пузанов

33. Чисто Мамоян

34. Ілля Ківа

35. Ренат Кузьмін

36. Олександр Качний

37. Антоніна Славіцька "Батьківщина" За списком 1. Юлія Тимошенко

2. Сергій Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергій Соболєв

5. Олена Кондратюк

6. Іван Кириленко

7. Андрій Кожем'якін

8. Григорій Немиря

9. Сергій Власенко

10. Валерій Дубіль

11. Олександр Абдуллін

12. Іван Крулько

13. Анжеліка Лабунська

14. Костянтин Бондарєв

15. Михайло Цимбалюк

16. Віталій Данилов

17. Ольга Бєлькова

18. Олексій Кучеренко

19. Андрій Ніколаєнко

20. Михайло Волинець

21. Андрій Пузійчук

22. Альона Шкрум

23. Володимир Кабаненко

24. Вадим Івченко "Європейська солідарність" За списком 1. Петро Порошенко

2. Андрій Парубій

3. Ірина Геращенко

4. Михайло Забродський

5. Софія Федина

6. Мустафа Джемілєв

7. Яна Зінкевич

8. Ахмет Чийгоз

9. Олег Синютка

10. Іванна Климпуш-Цинцадзе

11. Артур Герасимов

12. Степан Кубів

13. Ірина Фриз

14. Ніна Південця

15. Ірина Луценко

16. Вікторія Сюмар

17. Володимир Ар'єв

18. Ростислав Павленко

19. Микола Величкович

20. Сергій Алексєєв

21. Руслан Князевич

22. Максим Саврасов

23. Марія Іонова "Голос" За списком 1. Святослав Вакарчук

2. Юлія Клименко

3. Кіра Рудик

4. Ярослав Железняк

5. Олександра Устінова

6. Олег Макаров

7. Ярослав Юрчишин

8. Сергій Рахманін

9. Соломія Бобровська

10. Ольга Стефанишина

11. Олександр Курдидик

12. Володимир Цабаль

13. Андрій Осадчук

14. Роман Костенко

15. Роман Лозинський

16. Інна Совсун

17. Леся Василенко

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія визнала обраним ще 31 народного депутата. Додамо, що у парламент проходить 81 діючий народний депутат.

За чинним законом, за партійними списками обирають половину складу Верховної ради - 225 депутатів. Ще 199 депутатів отримають мандати мажоритарних округах. Така кількість обумовлена тим, вибори в 26 округах, які розташовані на окупованих Росією територіях, зараз неможливі.

Як повідомляло РБК-Україна, що вже визначені переможці вже в 83 мажоритарних округах. Переважна більшість майбутніх нардепів - представники партії "Слуга народу". Так, з 83 визначених переможців 22 кандидати - самовисуванці, 4 представники "Опозиційного блоку" і по одному кандидату від "Голосу", "Опозиційного платформи - За життя", "Свободи" і партії "Єдиний Центр", інші кандидати - від "Слуги народу".