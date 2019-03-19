У ЦВК пояснили збільшення кількості бюлетенів до першого туру

У комісії заявили, що прогнозована в минулому році кількість виборців не враховувала цілий ряд факторів

У Центральній виборчій комісії пояснили зміну кількості бюлетенів між першим і другим туром виборів президента України. Про це розповів заступник глави ЦВК Євген Радченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Лівий берег".

Зокрема, для першого туру тепер планується підготувати 30,44 млн бюлетенів, а для другого - 29,92 млн, при цьому раніше передбачалася друк однакової кількості на обидва тури.

Радченко наголосив, що прогнозована в минулому році кількість виборців не враховувала цілий ряд факторів.

"Згідно ст.35 Бюджетного кодексу при формуванні бюджету на ці вибори минулий склад ЦВК розрахував кількість бюлетенів як прогнозовану станом на 30 червня 2018 року. Як вона вираховується? Шляхом виміру середньої щомісячного зміни кількості виборців у кожній області України, місті Києві та закордонному виборчому окрузі з 20 січня 2010 року по 20 червня 2018 року включно. Таким чином, прогнозована кількість виборців склала 30 028 913", - нагадав заступник голови ЦВК.

У грудні 2018-го почалася процедура підготовки друку бюлетенів.

"Відповідно до закону про державні закупівлі, мінімальна тривалість тендерних процедур становить 45 діб. Саме цим пояснюється те, що ЦВК була змушена укласти угоду на друк бюлетенів на перший і другий тур виборів. При цьому в договорі з "Поліграфкомбінатом "Україна" йдеться про те, що сума і кількість бюлетенів можуть бути зменшені в разі, якщо замовник не прийме рішення про проведення повторного голосування... Якщо другого туру не буде, то і бюлетені не друкуватимуться", - зазначив він.

Радченко наголосив, що надрукувати зараз бюлетені до другого туру неможливо, оскільки, невідомо, хто переможе в першому.

"Крім цього, ми не можемо в будь-який момент додрукувати бюлетені, ЦВК обмежена у цьому законом "Про державні закупівлі". У цій редакції для виборів він не придатний", - пояснив заступник голови Центрвиборчкому.

За словами Радченка, на кількість бюлетенів вплинуло створення спеціальних виборчих дільниць для військових і визначення переліку тимчасово окупованих територій, де вибори не відбудуться.

"Зовсім недавно за поданням Міністерства оборони створені виборчі дільниці для військових, які перебувають у зоні проведення ООС у Донецькій і Луганській областях. Кількість виборців там складе близько 47 тис. Про них ми не знали раніше", - заявив він.

Крім того, спеціальні виборчі дільниці утворюються у лікарнях. При цьому про кількість там виборців комісія дізнається лише після інформування з боку керівництва медичних установ. Як зазначив Радченко, на практиці це за чотири дні до голосування.

Крім того, Центрвиборчком повинен враховувати, що члени виборчої дільниці будуть голосувати на цій же ділянці.

"У нас - 39 кандидатів, відповідно членів дільничних виборчих ділянок. На 30 тисячах дільницях буде понад мільйон членів виборчих комісій. А бюлетені друкуються раніше, ніж формуються ДВК", - сказав Радченко.

Заступник голови ЦВК також додав, що комісія збільшила кількість бюлетенів на 215 789. При цьому на кожну ділянку повинні поставити на 0,5% бюлетенів більше від кількості виборців на окремій ділянці з урахуванням кратності розміщення бюлетеня на поліграфічному аркуші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед виборами 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) збільшила кількість бюлетенів для першого туру на 260 тисяч.

Як писало РБК-Україна раніше, у ЦВК також пояснили замовлення на друк 60 млн бюлетенів. За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, публікація на сайті ProZorro замовлення на 60 млн бюлетенів викликала зайвий ажіотаж, тому що Центрвиборчком замовив бюлетені на два тури.