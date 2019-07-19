У ЦВК пояснили, чому реєстрація кандидатів припиниться 20 липня

Через судові оскарження реєстрація кандидатів у народні депутати завершиться лише за день до дня голосування на позачергових виборах Верховної ради, 20 липня 2019 року. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, одна зі справ буде слухатися у суботу о 10 ранку.

"Ми закінчили майже… У нас є декілька судових справ. Одна з цих справ буде слухатись завтра о 10:00 ранку. Після цього, я сподіваюсь, питання щодо реєстрації і нереєстрації буде припинено", - заявила Сліпачук.

Нагадаємо, раніше Сліпачук заявила, що питання реєстрації кандидатом у народні депутати Олександра Куницького з подвійним громадянством має отримати юридичну і політичну відповідь.

Як писало РБК-Україна раніше, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду залишив у силі рішення Шостого апеляційного адмінсуду, який скасував 14 липня постанову ЦВК про зняття з виборів до Ради кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького.

Так, раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Харкова прокоментував ситуацію з Куницьким, який є представником партії "Слуга народу". Зеленський зазначив, що є виборче законодавство, згідно з яким людина з подвійним громадянством не може балотуватися у нардепи.