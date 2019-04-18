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В ЦВК пояснили механізм фінансування дебатів на "Суспільному"

Новини » Вибори 2019    18.04.2019 - 19:48
В ЦВК пояснили механізм фінансування дебатів на "Суспільному"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проведення теледебатів в студії "Суспільного" проводиться за рахунок коштів державного бюджету

Ефірний час теледебатів Зеленського і Порошенка на "Суспільному" не буде профінансований за кошти державного бюджету лише у тому випадку, якщо від участі відмовляться обидва кандидати. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

З його слів, проведення теледебатів в студії "Суспільного" проводиться за рахунок коштів державного бюджету.

"Є постанова ЦВК № 472, відповідно до якої, в разі нез’явлення обох кандидатів на дебати, які відбуваються за кошти державного бюджету України, ефірний час за це не сплачується. Це означає, що та частина коштів, які будуть витрачені на ефірний час не будуть оплачуватись. Тобто вони є збитком по суті НСТУ", - повідомив Радченко.

Він також пояснив, що кошти на проведення дебатів ще не перечислені до Національної Суспільної телекомпанії.

"Кошти, які передбачені в бюджеті ЦВК на проведення агітації за рахунок кошті держбюджету, в тому числі - і кошти на проведення дебатів за рахунок держбюджету, ще поки що (станом на 18 квітня, - ред.) не перераховувались НСТУ. Вони будуть перечислятись після обрахунку фактичних витрат, на підставі акту виконаних робіт", - додав він.

Нагадаємо, уповноважений в ЦВК представник кандидата Зеленського Сергій Кальченко заявив, що пропозицією штабу Зеленського від початку було відмовитись від дебатів з метою не використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія ухвалила рішеня про перенесення теледебатів на "Суспільному" з 20:00 на 21:00. Пізніше у штабі Зеленського заявили, що кандидата не будет дебатах на "Суспільному".

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