ЦВК утворила 199 окружних комісій на вибори президента

Під час засідання ЦВК було оголошено кількісний склад усіх ОВК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) образовала 199 окружных избирательных комиссий на выборы президента Украины. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

Как отмечается, во время рассмотрения этого вопроса было объявлено количественный состав всех окружных избирательных комиссий и названо председателей, заместителей председателей и секретарей избирательных комиссий.

Отметим, в понедельник, 18 февраля, последний день формирования Центральной избирательной комиссией окружных комиссий на президентские выборы 2019.

Окружные комиссии в составе не менее 12 членов должны быть сформированы путем жеребьевки. Их руководство должно быть назначено не позднее 18 февраля для первого тура выборов и 10 апреля - для второго.

Состав комиссий формируется на основании представлений кандидатов в президенты. Им должно быть обеспечено пропорциональное представительство в комиссиях и их руководящий состав.

Ранее Центральная избирательная комиссия также утвердила перечень округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года.