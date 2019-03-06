ЦВК звернулась до СБУ через заяву "Нацдружини" про застосування сили на виборах

СБУ просять вжити визначених законодавством заходів реагування

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 6 марта обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить заявление представителя "Национальной дружины" о возможности применения физической силы, выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

В ЦИК отмечают, что не оспаривая право общественных организаций в установленном законом порядке вести наблюдение за ходом избирательного процесса, считают недопустимым злоупотребление предоставленными официальным наблюдателям правами или использования с целью, не связанной с наблюдением за выборами.

"Таким образом Комиссия своим постановлением обратилась в Службу безопасности Украины для проведения проверки изложенных в этом постановлении, средствах массовой информации обстоятельств и в случае выявления оснований принятия определенных законодательством Украины мер реагирования, а также к Национальной полиции Украины с целью принятия исчерпывающих мер по обеспечению законности и правопорядка во время очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года в части этого вопроса", - говорится в сообщении

Напомним, в эфире проекта Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии представитель "Национальных дружин" Игорь Вдовин заявил, что применение силы наблюдателями от их организации возможно на избирательных участках в случае фальсификаций.

После этого глава МВД Арсен Аваков заявил, что "ни "Национальные дружины", ни любая другая организация не может и не будет определять ситуацию силовым методом".

РБК-Украина писало, что ЦИК, по состоянию на 5 марта 2019 года, зарегистрировал 418 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах.