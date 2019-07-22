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ЦВК опрацював понад 95% протоколів за кордоном

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 08:51
ЦВК опрацював понад 95% протоколів за кордоном
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Партія "Слуга народу" набрала 29%

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 95,09% електронних протоколів на виборчих дільницях за кордоном на дострокових вибори у Верховну Раду. Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

Відзначимо, що партія "Слуга народу" набрала 29%. На другому місці партія "Європейська Солідарність". Вона отримала підтримку 28,80% виборців.

Партію "Голос" на закордонних дільницях підтримало 19,03%, або 5 тис. 784 виборця.

ЦВК опрацював понад 95% протоколів за кордоном

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку більше 35% протоколів. Лідирує партія "Слуга народу".

РБК-Україна писало, що остаточна явка виборців, за даними Центрвиборчкому, на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%.

Зазначимо, що такі показники виявилися найнижчими за всю історію парламентських виборів в Україні. Так, українці продемонстрували найвищу явку на виборах в Раду 1994 року: явка склала 75,6%.

За даними ЦВК, найбільша явка на дострокових виборах у парламент 21 липня зафіксована в Чернігівській і Полтавській областях - 54,8 і 54,21% відповідно. При цьому найнижча явка спостерігалася у Закарпатській області - 41,16%. У Києві явка склала 48,97%.

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