ЦВК опрацювала 35% протоколів

Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку понад 35% протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За результатами підрахунку 35,5% протоколів, голоси розподіляються так:

"Слуга народу" - 42.19%

"Опозиційна платформа - За життя" - 12.45%

"Європейська солідарність" - 8.71%

"Батьківщина" - 8.15%

Партія "Голос" - 6.39%

При цьому Радикальна партія Олега Ляшка на даний момент не долає 5%-й бар'єр.

Як писало РБК-Україна, на позачергових виборах до Верховної ради не голосували більш 14,7 мільйонів українців. При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, складає 29 млн 527 тисяч 744 людини.

РБК-Україна писало, що остаточна явка виборців, за даними Центрвиборчкому, на позачергових парламентських виборах станом на 20:00 неділі, 21 липня, становить 49,84%. Підкреслимо, такі показники виявилися найнижчими за всю історію парламентських виборів в Україні. Так, найвищу явку українці продемонстрували на виборах в Ради 1994 року: явка склала 75,6%.