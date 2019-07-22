ЦВК опрацювала 2% протоколів

Центральна виборча комісія опублікувала результати підрахунку 2% протоколів на вибори в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За результатами підрахунку 0,03% протоколів, голоси розподіляються наступним чином:

"Слуга народу" - 39,13%;

"Батьківщина" - 10,53%;

"Опозиційна платформа - За життя" - 9,03%;

"Європейська солідарність" - 9%;

Радикальна партія Олега Ляшка - 7,37%;

"Голос" - 5,88%.

Нагадаємо, на виборах у Верховну раду 21 липня за партійними списками 5%-ний бар'єр долають п'ять політичних сил.

За даними першого Національного екзит-полу, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", Центру Разумкова та КМІС, найбільше голосів набирають наступні політичні сили:

"Слуга народу" - 44,2%

"Опозиційна платформа - За життя" - 11,4%

"Європейська солідарність" - 8,8%

"Батьківщина" - 7,4%

"Голос" - 6,5%

Дані другого екзит-полу від першого суттєво не відрізняються. За результатами виборів у Раду в парламент 9 скликання проходять:

"Слуга народу" - 44,2

"Опозиційна платформа - За життя"- 11,4

"Європейська солідарність" - 8,8

"Батьківщина" - 7,4

"Голос" - 6,5

Інші партії не долають п'ятивідсотковий бар'єр.

Як писало РБК-Україна, дані Центральної виборчої комісії свідчать, що остаточна явка виборців на позачергових парламентських виборах у неділю, 21 липня, склала 49,84%. Так, найбільша явка зафіксована в Чернігівській і Полтавській областях - 54,8 і 54,21% відповідно. При цьому найнижча явка спостерігалася у Закарпатській області - 41,16%. У Києві явка склала 48,97%.