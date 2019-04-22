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ЦВК оприлюднила дані підрахунку чверті протоколів

Новини » Вибори 2019    22.04.2019 - 01:16
ЦВК оприлюднила дані підрахунку чверті протоколів
Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Дані оприлюднені станом на 1:16

Результати другого туру президентських виборів 2019: Центральна виборча комісія опрацювала 25% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло інформаційної системи "Вибори" Центрвиборчкому.

ЦВК оприлюднила дані підрахунку чверті протоколів

За результатами підрахунків 25,80% протоколів, із значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, голоси за нього віддали 73,21% українців. Чинний президент Петро Порошенко займає друге місце, за нього проголосували 24,44% громадян.

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК опрацювала 20% протоколів.

Нагадаємо, раніше Російська православна церква (РПЦ) привітала Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів 2019.

Додамо також, президент Франції Еммануель Макрон привітав з перемогою на виборах президента України Володимира Зеленського. Відзначимо, Макрон привітав Зеленського по телефону. У відповідь він подякував французькому президенту за підтримку.

Також відзначимо, дані екзит-полу ТСН свідчили, що в другому турі президентських виборах 2019 Україна перемагає Володимир Зеленський. За даними екзит-полу на 20:00, Зеленського підтримали 72,8% виборців, Порошенка - 27,2%.

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