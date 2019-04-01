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ЦВК оприлюднила дані підрахунку 35% протоколів


Центрвиборчком опрацював 35% протоколів станом на 6:12

Результати виборів в Україні: Центральна виборча комісія опрацювала більше 35% протоколів. Відповідні дані оприлюднені на табло ЦВК станом на 6:12 через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 30,22% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 16,69% громадян. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко, 13,14% голосів "за".

Як писало РБК-Україна раніше, ЦВК опрацювала вже понад 30% бюлетенів: перше місце займає Зеленський, на другому Порошенко, трійку лідерів замикає Юлія Тимошенко.

Відзначимо, згідно з остаточними даними Національного екзит-полу, Володимир Зеленський лідирує з результатом 30,6% голосів, Петро Порошенко на другому місці - за нього віддали голоси 17,8% респондентів, а у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.

Підкреслимо також, Центрвиборчком оприлюднив остаточні дані щодо явки виборців. Явка склала 63,52% у 199 округах. Найвищою вона виявилася у Львівській області - 68,88%. При цьому голосувати не прийшли, як свідчать дані ЦВК, понад 10 млн виборців.

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