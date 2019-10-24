У "Слузі народу" розповіли, за яких умов відбудуться дострокові місцеві вибори

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Місцеві вибори будуть наступного року або навесні, або восени

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що проведення дострокових місцевих виборів в України залежить від темпів реформи децентралізації. Про це Корнієнко розповів в інтерв'ю "Українській правді".

За його словами, місцеві вибори будуть наступного року або навесні, або восени. Відповідно до Конституції, вони будуть восени. Також він заявив, що це буде залежати від темпів реформи децентралізації.

"Зараз є досить абстрактний план щодо реформи децентралізації, яка може завершитися першими місцевими виборами, тому що вона буде включати в себе велику фіксацію нового адміністративно-територіального устрою через закон. Якщо ми встигнемо закінчити децентралізацію по таймінгу весна-початок літа, тоді є сенс робити вибори достроково. Якщо ми завершимо цю реформу умовно в липні або в серпні, зрозуміло, що робити дострокові вибори на вересень - логіки немає", - заявив Корнієнко.

Він також повідомив, що для кінцевої реалізації реформи треба 300 голосів у парламенті.

Відповідаючи на питання, чи доведеться все одно переносити вибори на осінь-за Конституцією, навіть якщо вони будуть призначені на весну, Корнієнко відповів:

"Ні, це самі зміни до Конституції будуть внесені, щоб вибори провести навесні. Там серед пропозицій щодо реформи децентралізації є скорочення терміну дії місцевих органів влади до 4 років. Тому, фактично, щоб перезапустити, потрібно відразу провести вибори і на 4 роки їх вибрати", - сказав він.

Він також назвав малоймовірним варіант проведення виборів мерів у великих містах найближчим часом.

"Якщо зараз ми будемо шукати можливості оголошувати вибори, то вони відбудуться на початку січня. Цей варіант технологічно не дуже цікавий", - резюмував Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія призначила на 29 грудня 2019 року перші місцеві вибори в шести об'єднаних територіальних громадах.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що місцеві вибори на Донбасі неможливі без досягнення цілей щодо забезпечення безпеки і контролю над кордонами українською стороною.