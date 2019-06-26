В ЦВК назвали кількість зареєстрованих кандидатів

Центральна виборча комісія (ЦВК) загалом зареєструвала 5845 кандидатів в народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу щодо результатів реєстрації кандидатів у депутати на позачергових парламентських виборах, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, станом на 26 червня Центрвиборчком зареєстрував 2674 кандидатів, які були внесені до виборчих списків політичних партій, та 3171 кандидата в одномандатних виборчих округах.

"Загальна кількість кандидатів, які беруть участь у балотуванні на сьогодні це 5 тисяч 845 осіб. Виборчі списки політичних партій: 2674 особи. Кількість кандидатів в депутати в одномандатних виборчих округах, які вже беруть участь у балотуванні в нинішній кампаній становить 3 тисячі 171 особа", - зазначила Сліпачук.

За її словами, остаточні цифри ще можуть змінитись в разі оскарження рішень Центрвиборчкому.

"Цифри, які будуть остаточно вже у всіх звітах і статистичних даних. Але залишається певний відсоток, який може бути змінено..", - заявила глава Комісії.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, Центрвиборчком зареєстрував 841 кандидата у народні депутати на позачергових парламентських виборах в одномандатних виборчих округах та 339 кандидатів, включених до виборчих списків політичних партій. При чому 229 із зареєстрованих кандидатів у народні депутати балотуються в мажоритарних округах у порядку самовисування.