У ЦВК назвали кількість членів ОВК

Більшість кандидатів подали від 100 до 199 представників до складу ОВК

Кандидаты в президенты на выборах 2019 подали в состав окружных избирательных комиссий уже почти 8 тысяч представителей. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии, сообщает РБК-Украина.

Так, количество лиц, включенных в состав ОИК по представлению кандидатов на пост президента Украины составляет 7355.

Отметим, что большинство кандидатов подали от 100 до 199 представителей в состав ОИК.

Напомним, Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий.

Так, в понедельник, 18 февраля, был последний день формирования ЦИК окружных комиссий на президентских выборах 2019. ОИК в составе не менее 12 членов должны быть сформированы путем жеребьевки. При этом их руководство должно быть назначено не позднее 18 февраля для первого тура выборов и 10 апреля - для второго.

Как писало РБК-Украина ранее, Центральная избирательная комиссия также утвердила перечень округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года.

Добавим также, почти 30 млн граждан Украины смогут принять участие в голосовании на президентских выборах 2019.