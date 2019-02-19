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У ЦВК назвали кількість членів ОВК

Новини » Вибори 2019    19.02.2019 - 18:15
У ЦВК назвали кількість членів ОВК
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Більшість кандидатів подали від 100 до 199 представників до складу ОВК

Кандидати у президенти на виборах 2019 подали до складу окружних виборчих комісій уже майже 8 тисяч представників. Про це заявили у Центральній виборчій комісії, повідомляє РБК-Україна.

Так, кількість осіб, включених до складу ОВК за поданням кандидатів на пост президента України становить 7 355.
Зазначимо, що більшість кандидатів подали від 100 до 199 представників до складу ОВК.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій.

Так, у понеділок, 18 лютого, був останній день формування ЦВК окружних комісій на президентські вибори 2019. ОВК у складі не менше 12 членів мають бути сформовані шляхом жеребкування. При цьому їх керівництво має бути призначене не пізніше 18 лютого для першого туру виборів та 10 квітня - для другого.

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна виборча комісія також затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.

Додамо також, майже 30 млн громадян України зможуть взяти участь у голосуванні на президентських виборах 2019.

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