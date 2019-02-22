ЦВК назвала кількість виборців, що змінили місце голосування

В Україні змінили голосування більше 30 тис. українців

На сегодня место голосования на выборах 2019 изменили более 30 тыс. украинцев. Об этом РБК-Украина сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что по состоянию на 22 февраля количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования, составляет 30 684 человек. Большая часть избирателей имеет прописку в восточных регионах. В частности, место голосования сменили 12 960 человек из Донецкой области, 5 631 - из Луганской.

Кроме того, изменили адрес избирательного участка 775 зарегистрированных в Крыму.

Отметим, ранее в Центризбиркоме рассказали, сколько украинцев проверили свое наличие в реестре избирателей. В частности, с начала избирательной кампании почти 300 тысяч граждан воспользовались этим сервисом.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках дела о пирамиде по подкупу избирателей провели 50 обысков. Как писало РБК-Украина со ссылкой на свои источники, в организации схемы, которую разоблачила Служба безопасности Украины, подозревается нардеп от "Батькивщины" Валерий Дубиль.