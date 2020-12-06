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ЦВК назвав явку на виборах мера Кривого Рогу на 13:00

Кривий Ріг, Неділя 06 грудня 2020 16:21
ЦВК назвав явку на виборах мера Кривого Рогу на 13:00
Фото: голосування на місцевих виборах (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У Центрвиборчкомі назвали явку на 13:00 на другому турі виборів мера в Кривому Розі. Вона склала 18,4% виборців.

Про це повідомляє сторінка ЦВК у Facebook.

Раніше громадянська мережа ОПОРА повідомляла, що на 12:00 явка склала 14,65%. Погрішність оцінки складає 0,82%.

Зазначалося, що нинішня явка в Кривому Розі вище, ніж на місцевих виборах 25 жовтня по всій Україні, коли явка на 12:00 склала 13,5%. Для порівняння, явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей час склала 6,4%.

Нагадаємо, раніше поліція повідомила, що на виборах мера Кривого Рогу всі дільниці відкрилися вчасно, а в "день тиші" перед голосуванням порушень не було. У той же час спостерігачі фіксували непряму агітацію, зокрема, по місту були розвішані борди, оформлені в стилістиці одного з кандидатів на посаду міського голови.

У другому турі виборів Кривого Рогу за посаду змагаються кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик і представник "Опозиційний платформи - За життя" Костянтин Павлов.

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