ЦВК назвала число кандидатів, яким відмовили у реєстрації

ЦВК відмовила у реєстрації 50 охочим балотуватися на пост президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации 50 кандидатам на президентские выборы 31 марта 2019 года. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на сегодня в регистрации отказано 50 кандидатам. При этом 47 отказов вынесли за отсутствие денежного залога. Она уточнила, что в программах отдельных претендентов выявлены признаки пропаганды насилия, войны или посягательства на права и свободы человека.

"Один из кандидатов получил отказ в связи с выдвижением его от партии, устав и наименование которой не соответствуют закону об осуждении коммунистического режима (речь идет о Петре Симоненко, - ред.) ... Некоторые кандидаты подавались дважды. Некоторые из них были зарегистрированы после устранения недостатков", - добавила Слипачук.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2019. Всего кандидатами были зарегистрированы 44 человек.

Отметим, ЦИК также зарегистрировал наблюдателей от ОБСЕ.