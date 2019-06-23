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ЦВК оскаржила рішення суду про реєстрацію Онищенка


ЦВК вважає рішення суду незаконним та необґрунтованим

Центральна виборча комісія (ЦВК) подала апеляційну скаргу на рішення Шостого апеляційного адмінсуду, який зобов'язав ЦВК зареєструвати втікача-нардепа Олександра Онищенка кандидадом у народні депутати на позачергових парламентських виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК у Facebook.

"ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права", - повідомили у ЦВК.

Також вони заявили, що вважають прикладені у рішенні висновки суду не відповідають обставинам справи. 

"Центральна виборча комісія 23 червня 2019 року подала апеляційну скаргу на вищезазначене рішення Шостого апеляційного адміністративного суду", - наголосили у ЦВК.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд зобов'язав зареєструвати Онищенка кандидатом. У своїй біографії Онищенко написав, що з 2016 року й до теперішнього часу перебуває за межами України по причині того, що представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "у статусі вершника".

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