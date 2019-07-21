У ЦВК почалося засідання по двом проблемних округах

У день виборів у Верховну раду 21 липня Центральна виборча комісія (ЦВК) вирішила провести окреме засідання щодо двох проблемних округів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Засідання планується почати в 20:00. В ході засідання будуть обговорюватися питання щодо проблемного 94-го округу в Київській області (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони), а також ряд питань 207 округу (місто Новгоро-Сіверський, Чернігівська область).

Нагадаємо, на одномандатному виборчому окрузі №94 на виборах в Раду вже були замінені всі члени ДВК, які були призначені за незаконним уявленням.

РБК-Україна писало, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права в одномандатному виборчому окрузі №94. Зокрема, члени ОВК без відома представників однієї з партій безпідставно замінили членів дільничних виборчих комісій

Зазначимо, що в даному окрузі зареєстровано 42 кандидата. У тому числі народний депутат Ігор Кононенко, журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубинський.