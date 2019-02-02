ЦВК розпочала засідання, на якому розгляне реєстрацію Симоненка

Всього планується розгляд реєстрації 5 кандидатів у президенти

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) началось заседание по регистрации кандидатов на пост президента, во время которого будет рассмотрен вопрос о регистрации кандидатом в президенты лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко. Об этом заявила председатель комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно повестки дня, 2 февраля комиссия рассмотрит 12 вопросов. В частности, планируется рассмотреть вопрос о регистрации 5 кандидатов на пост президента.

"Вопрос 11: Регистрация на пост кандидата в президенты украины Симоненко Петра Николаевича на очередных выборах", - говорится в повестке дня.

Также комиссия планирует зарегистрировать уполномоченных представителей кандидатов в президенты.

Фото: заседание ЦИК 2 февраля (РБК-Украина/Анастасия Світлевська)

Напомним, 29 января лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Ранее министр юстиции Павел Петренко заявил, что Симоненко может выставить свою кандидатуру на выборы президента только как самовыдвиженец. По его словам, Коммунистическая партия Украины не имеет права выдвигать кандидатов на пост президента.