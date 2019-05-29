ЦВК почала реєстрацію спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила 20 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів на виборах в Раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Так, у середу, 29 травня, ЦВК розпочала реєстрацію офіційних спостерігачів на парламентських виборах, які пройдуть 21 липня 2019.

За даними Центрвиборчкому, контролювати виборчий процес зможуть спостерігачі від таких громадських організацій: "Громадянська мережа "ОПОРА", "Передові правові ініціативи", "Асоціація професійних політичних консультантів", "Виборча платформа "Досвід", "Авто Євро Сила", "Всеукраїнська правозахисна група "Верховенство права", "Всеукраїнське об’єднання "Антикорупційний рух батьківщини", "Всеукраїнське об’єднання "антикорупційний рух України", "Всеукраїнське об’єднання "Наші", "ЕКО (екологія, культура, освіта) Березань", "Київ починається з тебе!", "Міжнародний антикримінальний альянс", "Моніторингова місія за виборами в Україні у 2019 році", "Незалежна країна", "Об’єднання "Народний захисник", "Партія миколаївців", "Свідоме суспільство України", "Центр захисту киян!", "Центр промислової екології", "Центр професійної та трудової реабілітації інвалідів судової системи".

Крім того, ЦВК не дозволила мати офіційних спостерігачів на виборах в Раду громадським організаціям "Дослідний інститут розвитку демократії" та "Молодіжна платформа "Майбутнє".

"Питання спостереження за виборчим процесом не належать до їх статутної діяльності", - зазначили в Комісії.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія спростила процедуру тимчасової зміни місця голосування на виборах. Відтепер порядок тимчасової зміни місця голосування виборця не передбачає подання документів, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.