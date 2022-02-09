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ЦВК почала реєструвати кандидатів на довибори в Раду на окрузі Полякова

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Київ, Середа 09 лютого 2022 19:57
ЦВК почала реєструвати кандидатів на довибори в Раду на окрузі Полякова Фото: ЦВК України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Центральна виборча комісія (ЦВК) України почала реєструвати кандидатів на довибори до Верховної ради на окрузі 206. Там обиратимуть нового нардепа через смерть Антона Полякова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Повідомляється, що комісія вже зареєструвала першого кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №206 (Чернігівська область). Ним став висуванець від політичної партії "УДАР" Олександр Ломако.

Відзначимо, в матеріалі "Ударний округ. Навіщо Кличку депутатський мандат у Чернігові і чи відповість "Слуга народу" писало, що Ломако є одним з ключових фаворитів майбутньої гонки, оскільки є багаторічним соратником мера Чернігова Владислава Атрошенка, який має сильні позиції в регіоні.

Нагадаємо, народний депутат Антон Поляков, який виграв вибори на 206 окрузі в 2019 році, помер у жовтні 2021 року. За даними поліції, йому стало погано в таксі, медикам швидкої допомоги не вдалося його врятувати.

Експертиза знайшла в його крові метадон, основними версіями смерті є самостійне або примусове потрапляння наркотичної речовини в організм.

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Центральна виборча комісія Вибори
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