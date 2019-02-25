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ЦВК легалізувала можливість платити агітаторам, - Власенко

Новини » Вибори 2019    25.02.2019 - 16:03
ЦВК легалізувала можливість платити агітаторам, - Власенко
Фото: Сергій Власенко (РБК-Україна)

Власенко заявив про легалізацію ЦВК можливості платити агітаторам

Викриття "масштабної мережі підкупу виборців командою Петра Порошенка" змусило ЦВК легалізувати можливість оплати роботи агітаторів. Про це заявив заступник голови фракції Сергій Власенко під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Він пояснив, що 22 лютого ЦВК ухвалила постанову (№ 376), яка передбачає відшкодування витрат фізичним особам, залученим до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації.

Йдеться про витрати на телефонні послуги, проїзд (включаючи перевезення багажу), харчування, проживання та інші витрати в разі здійснення заходів передвиборної агітації в іншому населеному пункті, тощо.

"У закон чітко прописано, що не можна платити агітаторам, але ЦВК ухвалило рішення, що, виявляється, можна", – зазначив Власенко.

Депутат від "Батьківщини" звернув увагу на те, що саме руками обласних та районних держадміністрацій здійснюється пряме використання місцевих бюджетних "програм на підкуп" на користь чинного глави держави та кандидата в президенти Петра Порошенка.

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