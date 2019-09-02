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ЦВК купила значки нардепам по 1,8 тис. грн

Новини » Політика    02.09.2019 - 12:59
ЦВК купила значки нардепам по 1,8 тис. грн
Фото: значок народного депутата України (www.facebook.com jizn.info)

Вартість комплекту з двох значків - 3,6 тисячі гривень

Центральна виборча комісія витратила на нагрудні значки для народних депутатів 1,69 млн грн, при цьому один значок обійшовся в 1,8 тис. грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ProZorro.

Згідно з даними системи ProZorro, було замовлено 470 комплектів з двох нагрудних значків народних депутатів розміром 35х36 мм. Піктограми виконані зі срібла з позолотою і емаллю під епоксидною смолою. Один із значків має застібку-шпильку, а другий - дві застібки-метелики.

Вартість одного комплекту значків у футлярі - 3,6 тис. грн. Таким чином, один значок обійшовся в 1,8 тис. грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати фракції "Слуга народу" будуть носити свої нагрудні значки. Вони будуть зеленого кольору з написом "Слуга народу".

Також РБК-Україна повідомляло, що кількість народних депутатів може бути скорочено з 450 до 300. Відповідний законопроект вніс у Раду президент України Володимир Зеленський.

Крім цього Зеленський запропонував позбавляти народних депутатів мандату за прогули засідань. Також позбавити мандата можуть за неособисте голосування народним депутатом.

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