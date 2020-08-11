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У ЦВК не виключили проведення виборів на підконтрольному Донбасі 25 жовтня

Донбас, Вівторок 11 серпня 2020 22:21
У ЦВК не виключили проведення виборів на підконтрольному Донбасі 25 жовтня
Фото: ЦВК (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Для проведення виборів повинні бути дозволу від Військово-цивільних адміністрацій

Центральна виборча комісія України не виключила можливість проведення виборів на підконтрольній території Донецької та Луганської областей 25 жовтня. Для цього необхідні нові висновки Донецької і Луганської Військово-цивільних адміністрацій (бютівця).

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зокрема, перші місцеві вибори можуть пройти на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєверодонецького і Щастинська районів Луганської області.

"Політика безпеки ситуації може змінитися і, якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів в Комісію надійдуть нові висновки Донецької і Луганської бютівця про можливість проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині з них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня 2020 ", - повідомив глава ЦВК Олег Діденко.

Також в ЦВК додали, що рішення не проведення виборів в зазначених громадах Донбасу було прийнято на підставі попередніх висновків Донецької і Луганської бютівця.

Нагадаємо, 15 липня Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

У суботу, 8 серпня, ЦВК призначила вибори в 24 регіонах на 25 жовтня, під час Центрвиборчком отримав висновки про неможливість проведення виборів в ОРДЛО.

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