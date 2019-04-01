У ЦВК готуються до другого туру виборів

Центральна виборча комісія планує оголосити про проведення другого туру президента після підрахунку результатів виборів в Україні. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Сліпачук зазначила, що перед ЦВК стоїть дуже амбітна задача, оскільки часовий проміжок між першим і другим туром є дуже коротким.

"Я наголошую, що вже вочевидь, що буде другий тур", - сказала вона.

Нагадаємо, дані трьох екзит-полів свідчать, що найбільше голосів у першому турі набирають Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Згідно з законом про вибори президента, якщо в першому турі жоден з кандидатів не набирає більше 50% голосів, Центральна виборча комісія призначить другий тур через три тижні - на 21 квітня 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, підрахунок результатів виборів 2019 оказує вихід до другого туру Володимира Зеленського та чинного президента Петра Порошенка. За даними підрахунку 60,28% протоколів, Зеленський набирає 30,36% голосів, Петро Порошенко - 16,40%.