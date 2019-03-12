ЦВК достроково припинила повноваження окружної комісії в Тернополі

Окружна виборча комісія №163 порушила законодавство при формуванні дільничних комісій

Центральна избирательная комиссия Украины (ЦИК) досрочно прекратила полномочия всего состава окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа №163 в Тернополе по выборам президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что на заседании ЦИК во вторник, 12 марта, было установлено, что окружная избирательная комиссия №163 нарушила законодательство при формировании участковых комиссий. Данная комиссия нарушила принцип пропорциональной доли каждой категории должностей в участковых комиссиях для каждого кандидата в президенты, дав преимущество при назначении глав, их заместителей и секретарей участковых комиссий для отдельных кандидатов в президенты.

ЦИК отменила соответствующее постановление окружкома №163 от 10 марта и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Кандидаты в президенты Украины до конца дня 14 марта 2019 года могут внести представления по кандидатурам в члены окружной комиссии №163. До 16 марта 2019 года сформированная окружная избирательная комиссии должна сформировать участковые комиссии с неуклонным соблюдением требований закона.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия утвердила перечень округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года. В общем на территории Украины, с учетом зарубежного избирательного округа, будет создано 200 территориальных избирательных округов и 29 тысяч 848 избирательных участков.