Лукашенко будь-які протести спробує зірвати провокаціями, - Шушкевич

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко йде ва-банк

На думку першого голови незалежної Білорусі Станіслава Шушкевича, влада спробує будь-які акції протесту зірвати провокаціями. За його словами, чинний президент Олександр Лукашенко йде ва-банк, використовує дефекти законодавства.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Лукашенко проти всіх: як проходять президентські вибори в Білорусі".

Як заявив Шушкевич, це не виборча кампанія, а "мерзенні витівки нашого президента, який втратив всяку популярність і заслужив звання "3 відсотків".

"Ви, українці, понесли великі жертви, але відстояли велике право - обирати собі владу. В цьому наша з вами відмінність", - заявив він.

Нагадаємо, в Білорусі проходять масові акції протесту через затримання опонентів Лукашенка на виборах. В ході цих протестів були затримані сотні людей. Причина - порушення порядку проведення масових заходів.

Зазначимо, білоруський парламент на позачерговому засіданні призначив президентські вибори на 9 серпня.

Раніше повідомлялося, що Білоруський департамент фінансових розслідувань затримав одного з кандидатів у президенти Віктора Бабарика.

Крім того, Лукашенко заявив про втручання Росії у внутрішні справи Білорусі.