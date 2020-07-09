ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко будь-які протести спробує зірвати провокаціями, - Шушкевич

Білорусь, Четвер 09 липня 2020 оновлено 08:27
Лукашенко будь-які протести спробує зірвати провокаціями, - Шушкевич
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко йде ва-банк

На думку першого голови незалежної Білорусі Станіслава Шушкевича, влада спробує будь-які акції протесту зірвати провокаціями. За його словами, чинний президент Олександр Лукашенко йде ва-банк, використовує дефекти законодавства.

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Лукашенко проти всіх: як проходять президентські вибори в Білорусі".

Як заявив Шушкевич, це не виборча кампанія, а "мерзенні витівки нашого президента, який втратив всяку популярність і заслужив звання "3 відсотків".

"Ви, українці, понесли великі жертви, але відстояли велике право - обирати собі владу. В цьому наша з вами відмінність", - заявив він.

Нагадаємо, в Білорусі проходять масові акції протесту через затримання опонентів Лукашенка на виборах. В ході цих протестів були затримані сотні людей. Причина - порушення порядку проведення масових заходів.

Зазначимо, білоруський парламент на позачерговому засіданні призначив президентські вибори на 9 серпня.

Раніше повідомлялося, що Білоруський департамент фінансових розслідувань затримав одного з кандидатів у президенти Віктора Бабарика.

Крім того, Лукашенко заявив про втручання Росії у внутрішні справи Білорусі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр Лукашенкопротест
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся