Лукашенко хоче "навести порядок" зі свободою слова в Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі вважає, що свобода слова не дає вседозволеності

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв навести порядок зі свободою слова в країні. За його словами, у будь-якій державі свобода слова обмежена законом.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Президента Білорусі зазначив, що наявність свободи слова не передбачає вседозволеності, яку деякі дозволяють собі в інтернеті.

"Ви, особливо прогресивно налаштовані люди, які відчули, що таке свобода слова: сказав не те, обізвуть ще дужче... Кожен з вас отримав порцію (негативу - ред.), той, хто навіть не за Лукашенка слово сказав, а за державу. Свобода слова в будь-якій державі обмежена законом. Тому тут ми наведемо порядок", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня пройдуть президентські вибори. Зараз в країні проходить хвиля протестів за затримань опонентів Лукашенка на виборах. У ході протестів правоохоронці затримали сотні людей через порушення порядку проведення масових заходів.

Як йдеться в матеріалі РБК-Україна "Лукашенко проти всіх: як проходять президентські вибори в Білорусі", білоруська влада не дозволить проведення повноцінної революції в країні, при цьому вже включений силовий режим у відношенні будь-яких протестів.